Дети энергетиков приняли участие в конкурсе художественного творчества
Завершен корпоративный конкурс художественного творчества среди детей сотрудников компаний группы «ТАИФ» «Родина моя, заветные тропинки».
Активное участие в нем принимали дети энергетиков, сотрудников «ТГК-16». Ребята проявили свою креативность и талант, создавая уникальные работы, воплощающие их видение родины и природных красот. Работы были представлены в различных формах: дети рисовали картины акварелью, гуашью и маслом, делали поделки из различных материалов. Призерами конкурса стали три участника от энергокомпании:
- 2-е место — Замира Зарипова (номинация «Поделка», возрастная группа — от 3 до 7 лет);
- 2-е место — Родион Мазитов (номинация «Рисунок», возрастная группа — от 13 до 16 лет);
- 3-е место — Давид Рачковский (номинация «Рисунок», возрастная группа — от 13 до 16 лет).
— Дочка второй год с большим удовольствием принимает участие в этом конкурсе. В этом году она сделала поделку из цветной бумаги, получилась красивая композиция в цветах флага нашей республики. Ребенок очень счастлив победе и подарку. Хочется сказать огромное спасибо руководству группы компаний «ТАИФ» за организацию такого конкурса. За возможность деткам проявить себя в творчестве, — поделилась впечатлениями мама Замиры Лиана Зарипова, ведущий экономист по труду — руководитель группы по труду отдела управления персоналом предприятия.
Не остались без наград и другие участники. Каждый ребенок получил подарок от организаторов конкурса.
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