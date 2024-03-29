На заседании Государственного совета Татарстана избрали мировых судей

На 52-м заседании Государственного совета Республики Татарстан рассмотрели вопрос об избрании новых мировых судей. Исполняющий обязанности председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский представил кандидатов, выдвинутых Верховным судом республики Татарстан и поддержанных Комитетом по законности и правопорядку.

— В ходе проверки не было выявлено обстоятельств, препятствующих избранию кандидатов на должности мировых судей в соответствии с требованиями Федеральных законов и Закона РТ «О мировых судьях РТ», — подчеркнул Эдуард Каминский.

Председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин также поддержал представленных кандидатов.

Государственный совет избрал:

Юлию Гафурову мировым судьей на судебный участок №7 по Московскому судебному району города Казани РТ сроком на 3 года;

Альфреда Хайретдинова мировым судьей судебного участка №19 по судебному району города Набережные Челны Республики Татарстан сроком на 3 года.

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Анастасия Фартыгина