Казань, Москва и Санкт-Петербург будут сотрудничать в сфере туризма

Казань, Москва и Санкт-Петербург подписали трехстороннее соглашение о развитии сотрудничества в области туризма, объединяя усилия для продвижения своего туристического потенциала за рубежом, сообщил столичный комитет по туризму.

В рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий, участие в международных выставках и организация ознакомительных туров по достопримечательностям и инфраструктуре городов для зарубежных партнеров.

В 2023 году Казань привлекла более 4 миллионов туристов, что на 11% больше, чем 2022 году.

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Анастасия Фартыгина