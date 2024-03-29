Рифкат Минниханов — депутатам: «То, что есть, — достаточно»

Фото: Динар Фатыхов

«Сейчас программа «Приоритет-2030» помогает довести фундаментальные разработки ученых до лабораторного образца — то, что может заинтересовать индустриальных партнеров для их коммерциализации. Но если в Татарстане будет создан НОЦ мирового уровня, то их внедрение ускорится», — рассуждает о будущем науки член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов. Генная терапия, цифровые двойники транспорта, лингвистические сервисы для перевода с русского на татарский и наоборот — эти перспективные разработки Академия наук РТ впервые представила на выставке в парламенте. Тут президент Академии наук Рифкат Минниханов заявил, что видит своей сверхзадачей «встраивание» университетов, научно-образовательных центров и предприятий республики в новую федеральную повестку.

Науку показали депутатам

Арсенал научно-технических достижений татарстанской науки выставили сегодня утром напоказ в фойе парламента перед началом оглашения годового отчета президентом Академии наук Рифкатом Миннихановым. Но тут вселенную научной мысли как будто «сжали» в PDF-файлы и выложили транслировать на экранах девайсов, закрепленных на треножниках. Загадочные медицинские устройства, цифровые модели транспортных систем, оптоэлектронные сенсоры метана — обычному человеку без технического образования едва ли понять, зачем это нужно и как это может работать. И хотя возле каждого экрана с иллюстрацией находился ответственный «консультант», готовый развернуто объяснить ценность разработки, желающих погрузиться в мистические тайны науки не находилось. Полчаса экспозиция пустовала, а ее авторы откровенно скучали. Мало кто из депутатов Госсовета РТ всерьез интересовался научными достижениями.

Мало кто из депутатов Госсовета РТ всерьез интересовался научными достижениями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутаты собрались вокруг экспозиции, после того как президент Академии наук Рифкат Минниханов начал обход вместе с вице-спикерами Маратом Ахметовым и Юрием Камалтыновым. Как и ожидалось, начали знакомство с экспозиции гуманитарного блока Академии наук, затем подробно заслушали отчет центра жизнедеятельности по безопасности дорожного движения и лишь к концу дошли до прикладных разработок отделения математики, механики и машиноведения и отделения медицинских и биологических наук. Последнее, кстати, является самым большим отделением АН РТ и обещает прорыв в лечении тяжелейших нейродегенеративных заболеваний.

Фармкомпании сами вкладываются в разработку препаратов

Член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов поделился, над чем работает научная мысль в медицине. «Сегодня на повестке — концепция лечения нейрозаболеваний и нейротравм, то есть все то, что связано с нервной системой человека», — сказал он. По его словам, поиск ведется в области генной терапии, которая позволяет устранить первопричину на генетическом уровне. «Мы ведем разработку аналога препарата для лечения спинально-мышечной атрофии. Помните, собирали огромные деньги для лечения СМА? Сейчас фонд «Круг добра» закупает импортные препараты для детей. Один укол стоит 2 млн долларов. Мы занимаемся импортозамещением дорогостоящих препараторов», — сообщил он. По его словам, ученые КФУ и Академии наук приблизились к началу доклинических испытаний препаратов для лечения СМА. Правда, финансирование ведется в партнерстве с крупными фармкомпаниями. «Среди них «Изварино Фарма», есть интерес со стороны других индустриальных партнеров, которые вкладывают деньги в разработку», — уточнил он.

Член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов поделился, над чем работает научная мысль в медицине. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Цифровые двойники для КАМАЗа и ЕлАЗа

Отделение математики, механики и машиноведения представило проект «Цифровые двойники транспортных систем». В чем смысл? Одно дело — собрать изделие и испытывать его в натурную величину, другое — испытывать виртуальную модель, протестировать столкновение транспорта в специальной программе», — рассказал «Реальному времени» член-корреспондент Академии наук РТ Альфред Сулейманов. — Поместить машину в аэродинамическую трубу сейчас проблематично, а в нашей программе при их проведении можно получить точные характеристики расхода топлива, скорость движения», — рассказал он. — До этого автопром работал с зарубежной программой, а теперь готовы перейти на отечественную». КАМАЗ и ЕлАЗ, КМПО, Уфимское моторостроительное производственное объединение заинтересовались разработкой.

Отделение математики, механики и машиноведения представило проект «Цифровые двойники транспортных систем». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Много ли зарабатывают ученые? «Зарабатывают, — уверенно ответил Альфред Сумейманов. — Конечно, те ученые, которые занимаются фундаментальной наукой, им зарабатывать труднее. А вот мы — «прикладники» (ведут прикладные разработки, — прим. авт.) находимся в постоянном контакте с промышленными предприятиями. Им не нужны наши «хотелки». Они ждут решения актуальных производственных проблем в части обеспечения безопасности», — заключил он.

От истории письма — к лингвистическим сервисам

Обойти полностью экспозицию до начала заседания депутаты не успели, но обещали вернуться в перерыве. Зато предоставили Рифкату Минниханову возможность первым выступить с отчетом о работе Академии наук РТ. «Сегодня поистине судьбоносный день. Впервые за все время существования академии и Государственного совета мы вместе собрались для обсуждения актуальных проблем научно-технологической повестки. Надеемся, что это доброе начинание позволит выстроить эффективный долгосрочный диалог и алгоритмы взаимодействия», — поприветствовал он депутатов. И напомнил, что Академия наук РТ остается крупным научно-образовательным центром, куда входят 12 институтов и семь отделений.

Одним из значимых событий 2023 года он назвал участие в реализации мегагранта правительства России совместно с Санкт-Петербургским институтом истории РАН по разработке интернет-портала «История письма». В открытом доступе впервые были представлены эталонные образцы письма в виде цифровых копий рукописных и эпиграфических памятников из архивов России, представляющих историю письменности в разных традициях и на разных языках. «Для нас было важно показать тысячелетнюю письменную культуру татар на фоне общероссийской письменной традиции», — заметил он.

Русско-татарский переводчик Tatsoft станет доступен в iOS

Одним из значимых событий 2023 года он назвал участие в реализации мегагранта правительства России совместно с Санкт-Петербургским институтом истории РАН по разработке интернет-портала «История письма». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

АН продолжает развивать цифровые лингвистические сервисы. В апреле появится бета-версия мобильного приложения национального переводчика Tatsoft в виде мобильного приложения для iOS, сообщил Рифкат Минниханов. Машинный переводчик «Татсофт» разработан Институтом прикладной семиотики Академии наук РТ. «На сегодняшний день уже обработано более 30 млн запросов из более чем 110 стран мира. В Google play есть бета-версия мобильного приложения для андроида.

Мечта о НОЦ мирового уровня

Академии наук передано кураторство над созданием Научно-образовательного центра мирового уровня Татарстана, напомнил Минниханов. Но пока в этом направлении нет особых продвижений. «Надеемся, что общими усилиями он войдет в перечень поддерживаемых федеральных площадок и станет по примеру тех регионов, которые уже сформировали подобные структуры, значимым институтом технологического развития, обеспечивающим эффективную кооперацию вузов, научных организаций и предприятий», — сказал он. Как известно, республика подала заявку на участие в федеральном конкурсе на его создание. Возможно, что результаты станут известны к лету, после формирования нового состава правительства РФ.

С приходом нового президента АН РТ наука получит дополнительную поддержку. На программу научно-технологического развития Татарстана на 2024—2026 годы из бюджета РТ ежегодно будет выделяться по 723 млн рублей. Из них 311 млн рублей пойдут на проекты развития и 412 млн рублей на поддержку передовых инженерных школ. «Мы постарались сконсолидировать в Программе научно-технологического развития [мероприятия] для проведения единой и согласованной политики», — уточнил глава академии.

По словам Рифката Минниханова, в этом году планируется запустить серию новых конкурсов и премий для поддержки лучших научных работников, педагогов и молодых ученых. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, в этом году планируется запустить серию новых конкурсов и премий для поддержки лучших научных работников, педагогов и молодых ученых. Всего будет шесть новых конкурсов и премий в Программе научно-технологического развития Республики Татарстан. Кроме того, запускаются инициативы по привлечению выдающихся ученых-исследователей и высококвалифицированных кадров «Постдок РТ», «Приглашенный ученый РТ» с охватом до 150 новых человек в год. В дополнение к этому будут условия для повышения квалификации и карьерного роста татарстанских ученых в ведущих научных и образовательных российских и зарубежных организациях.

Какую позицию займет РТ в нацрейтинге

В очередной раз Рифкат Минниханов затронул тему участия РТ в национальном рейтинге научно-технологического развития, который был запущен два года назад. «В прошлом году нам удалось подняться с пятой позиции на вторую, опередив признанных лидеров — регионы — научные центры: Санкт-Петербург и Томскую область. Теперь становится важным удержать достигнутую высокую планку», — сказал он. По его словам, новая система показателей рейтинга научно-технологического развития усложнилась и включает 43 основных показателя, сгруппированных в три блока. Тут он обратился к депутатам с просьбой предусмотреть региональные налоговые меры поддержки организаций, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. «Это было бы весьма важным вкладом нашего парламента в развитие науки и инноваций в республике», — заключил Минниханов.

«Вот президент Российской академии наук стал членом Совета безопасности РФ по указу президента России. Нужны ли какие-то от нас рекомендации, чтобы как-то поднять статус [президента АН РТ]? Ведь наука играет исключительно важную роль», — спросил по окончании его выступления депутат от КПРФ Фадбир Сафин. Рифкат Минниханов не стал пускаться в долгие рассуждения. «Того, что есть, достаточно», — лаконично ответил он под общий смех зала.

1 / 56 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов