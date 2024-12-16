«Я не виновата»: суд посадил на 2 года экс-сотрудницу ПСО «Казань»

Фото: Ирина Плотникова

Виновной в коммерческом подкупе признал сегодня Ново-Савиновский суд Казани бывшего главного специалиста отдела снабжения ПСО «Казань» Марину Туманову. Ее приговорили к 2 годам колонии общего режима, гособвинитель Евгения Апполонова в прениях запрашивала 7 лет и 6 месяцев со штрафом в 7 млн 557 тысяч рублей (пятикратный размер коммерческой «взятки»), — передает из суда журналист «Реального времени».

Также председательствующий по делу судья Олег Семенов постановил — конфисковать у Тумановой 1 млн 511 тысяч рублей. В эту сумму следствие оценило полученные Тумановой услуги от пользования чужой иномаркой. Прокуратура в прениях также предлагала конфисковать эти средства.

Под стражу осужденную взяли в зале суда. Вину она не признавала и не признает, утверждая, что все дело построено на оговоре со стороны коммерсанта, учредителя фирмы «Арес» Ивана Зубко — его дело было прекращено ввиду деятельного раскаяния Вахитовским райсудом Казани.

Напомним, Туманову обвиняли в безвозмездном пользовании иномаркой Kia K5 компании-поставщика, хотя она уверяла, что лично вносила лизинговые платежи за эту машину наличными и оплачивала ее ремонт после аварии. «Успели выплатить 1,2 млн рублей, оставалось еще столько же. Под домашним арестом я платить уже не могла. И лизинговая компания забрала и перепродала этот автомобиль. Я не виновата», — рассказала Туманова журналисту «Реального времени» перед оглашением приговора. По ее словам, схему приобретения авто в лизинг через коммерческую фирму она выбрала из-за выгодной процентной ставки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии следствия, автомобиль в пользование Туманова запросила в октябре 2021-го — за содействие руководителю ООО «Арес» в заключении новых контрактов с ПСО «Казань», после чего «Арес» по договору лизинга получил вышеназванный автомобиль и передал его бывшему мужу Тумановой по ее же просьбе. На этой машине семья передвигалась до задержания фигурантки — с 29 октября 2021 года по 7 февраля 2023-го.

Действия специалиста ПСО силовики квалифицировали как коммерческий подкуп — получение незаконного вознаграждения в виде услуг имущественного характера в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Размер этого вознаграждения эксперты определили в 1,5 млн рублей, подсчитав, в какую сумму обошлась бы аренда Kia K5.

Заметим, на старте расследования этого дела сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ и оперативники БЭП предполагали, что данный автомобиль бизнес-класса передавался не за будущие контракты, а за уже осуществленную поставку негорючих полимерных панелей на 20 млн рублей для ведения работ компанией ПСО «Казань» на строительстве космодрома Восточный в рамках государственного оборонного заказа. Однако в нынешнем обвинении космодром не фигурирует.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Преследование Тумановой по данному эпизоду было прекращено за отсутствием состава преступления, пояснял «Реальному времени» адвокат подсудимой Айдар Ситдиков. В новой редакции обвинения ту же иномарку передавали не за прошлый контракт, а за содействие в будущем.

В суде адвокаты Айдар Ситдиков и Ильшат Гильманов просили о полном оправдании своей клиентки. Кроме отсутствия у Тумановой должностных полномочий, ссылались на то, что еще в мае 2022-го она уволилась из ПСО и никакого интереса для Зубко и его бизнеса больше представлять не могла. При этом следствием в период преступления зачтены еще 10 месяцев уже после увольнения.

Еще одним весомым доводом адвокатов в прениях называлась очевидная заинтересованность «раскаявшегося» Ивана Зубко, желавшего избежать ответственности за навар в 14 млн рублей на контракте с ПСО.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В марте 2023 года, по данным защиты, директор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин заявлял о мошеннической схеме поставки. Подконтрольное Зубко ООО «Север» закупало товар за 7 млн рублей, потом продало панели «Аресу», и уже от «Ареса» компания Зиганшина приобрела товар в три раза дороже. Нюанс в том, что компания «Криплат Поволжье», что раньше поставляла указанные панели для объектов ПСО, предъявила заказчику претензии по оплате и до решения вопроса поставлять по прежним ценам отказалась. Однако ГСУ МВД Татарстана в возбуждении дела о мошенничестве по этой истории отказали, и позднее такое же решение принял Следком.

Зиганшин допрашивался судом в качестве свидетеля. При этом сообщил — были планы назначить Туманову начальником отдела...

Оглашенный сегодня приговор пока не вступил в силу.