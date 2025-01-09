«Нижнекамскнефтехим» получил первые тонны пропилена на новом комплексе ЭП-600

Фото: Александр Ильин

На новом олефиновом комплексе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) получены первые тонны пропилена высшего сорта. Строительство комплекса, завершенное СИБУРом в декабре 2024 года, является одним из ключевых проектов для нефтегазохимической отрасли Татарстана и всей России. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики в телеграм-канале.

Полученный пропилен уже направлен на производство полипропилена, расположенное на территории НКНХ.

Олефиновый комплекс ЭП-600 — крупнейший проект по созданию новых мощностей в современной истории нефтегазохимии Татарстана, в который было инвестировано около 200 млрд рублей. Его ввод в эксплуатацию вдвое увеличил мощности НКНХ по производству этилена и его производных.

Сырьем для нового комплекса служит прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана, его годовой объем потребления превысит 1,8 млн тонн. Продукция ЭП-600 будет использоваться на существующих и перспективных производствах НКНХ и «Казаньоргсинтеза», обеспечивая дальнейшее развитие Волжского нефтехимического кластера.

Рената Валеева