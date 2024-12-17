КАМАЗ прогнозирует возвращение западных партнеров в автопром через 2—3 года

Фото: Максим Платонов

Замгендиректора ПАО «КАМАЗ» Михаил Матасов заявил о необходимости пересмотра стратегии развития российского автопрома с учетом геополитической ситуации и нежелания восточных инвесторов локализовываться в России, пишет «Интерфакс».

Выступая на круглом столе в Совете Федерации, он предположил возвращение к сотрудничеству с европейскими и американскими партнерами в ближайшие 2—3 года.

— Важно отметить, что в текущих условиях стратегия не вполне учитывает геополитическую и макроэкономическую обстановку, делая основной упор на кооперацию с восточными партнерами и предполагая перенос в Россию восточных технологий. При этом не учитывается незаинтересованность — что уже очевидно для всех — восточного партнера в технологической кооперации, вообще в любой кооперации, и значительная зависимость восточного партнера от североамериканского, наверное, «непартнера», — сказал Матасов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он также указал на отсутствие в стратегии сценария возвращения к сотрудничеству с европейскими компаниями и на наличие внутренних противоречий, касающихся локализации, конкурентоспособности и перспективных продуктов. По мнению Матасова, стратегия некорректно определяет приоритетные направления развития, распыляя ресурсы на различные виды транспорта (ДВС, газомоторные, гибридные, электромобили, водородные и автономные автомобили) вместо фокусировки на наиболее перспективных.

Рената Валеева