Эдуард Галеев поздравил коллег с Днем энергетика

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный директор АО «ТГК-16», депутат Государственного совета РТ Эдуард Галеев поздравил коллег с профессиональным праздником — Днем энергетика.

«Этот праздник символизирует значимость и вклад каждого из нас в энергетическую отрасль, обеспечивающую стабильное развитие экономики и комфортную жизнь граждан страны. Ваша работа требует высокого профессионализма и преданности, и мы гордимся тем, что можем работать рядом с вами.

Желаем вам крепкого здоровья, новых достижений и успехов в профессиональной деятельности. Пусть ваша энергия и энтузиазм помогают достигать новых высот!» — говорится в тексте обращения.