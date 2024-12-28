В Татарстане подвели итоги сельскохозяйственного года

Фото: Реальное время

В Татарстане подвели итоги работы в аграрном секторе за 2024 год на совещании с раисом республики Рустамом Миннихановым. Были озвучены следующие результаты:

произведено 3,9 млн тонн зерна при урожайности 28,1 центнера с гектара;

собрано 827 тыс. тонн масличных культур с урожайностью 17,3 ц/га;

урожай составил 2,4 млн тонн, при урожайности 436 центнеров с гектара;

общий объем производства составил 1,2 млн тонн, урожайность — 244 ц/га;

заготовлено 1,8 млн тонн кормов (45 ц.к.ед. на 1 условную голову скота).

Также стало известно, что в республике переработано 1,8 млн тонн сахарной свеклы, из которых получено 211 тыс. тонн сахара.