В Татарстане зафиксировали рост очагов заболевания бруцеллезом у скота

В 2023 году выявили два очага (1271 головa КРС, больного бруцеллезом, в 2024-го — четыре (51 голова КРС, больного бруцеллезом).

Фото: Мария Зверева

Татарстан остается неблагополучным по бруцеллезу

В Татарстане последние два года фиксируется рост заболевания бруцеллезом. Если в 2015-2022 годах наблюдались единичные случаи только среди людей, то в 2023 году было зарегистрировано 22 человека, а к 1 декабря 2024 года 7 человек. Вырос очаг заболеваемости среди КРС: два очага (1271 голова КРС, больного бруцеллезом) в 2023 году до четырех очагов (51 голова КРС, больного бруцеллезом) на начало декабря 2024 года. Об этом сообщили на совещании в кабмине РТ.

Всего в 2023 году выявили два очага:

в КФХ Скоков Н.А. в Новошешминском районе (всего находится 755 голов КРС);

в ООО «Тукаевский» в Атнинском районе 5444 голов КРС.

В этом году выявили четыре очага:

в частном секторе села Старые Чечкабы в Кайбицком районе (112 голов КРС);

в КФХ Гариев И.Р. около поселка Прибой Зеленодольского района (147 голов КРС);

в частном секторе села Сарайлы Сармановского района (177 голов КРС);

в ИП Хабибуллин И.Г., село Бикчураево Рыбно Слободского района (116 голов КРС).

Во всех очагах животные отправлены на промпереработку, где люди вакцинированы против бруцеллеза.

В регионе зафиксировали 29 случаев профессионального заражения работников от больных животных. Наибольшее количество случаев наблюдается в:

ООО «Тукаевский» (18 случаев, Атнинский район);

КФХ «Скоков Н.А.» (4 случая, Новошешминский район);

СХППК «Арыш» (3 случая, Атнинский район);

ИП Хабибуллина И.Г (3 случая, Рыбно-Слободской район);

КФХ «Гариев Э.В.» (1 случай, Зеленодольский район).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основными причинами заражения являются отсутствие регулярных медицинских осмотров и лабораторных обследований сотрудников на бруцеллез, работа без средств индивидуальной защиты, а также недостаточные бытовые условия и условия для соблюдения личной гигиены.

В ответ на сложившуюся ситуацию выдано более 1,1 тыс. предписаний животноводческим организациям. Анализ их выполнения продолжается. На данный момент остаются неисполненными предписания в нескольких районах:

в Камско-Устьинском — 10 хозяйств, в Кайбицком — девять, в Зеленодольском — шесть и в Верхнеуслонском — три хозяйства.

Последний случай бруцеллеза был зафиксирован в Рыбно-Слободском районе у ИП Хабибуллина И.Г., где на момент проверки было выявлено 116 голов скота. В июле было выдано предписание на обследование сотрудников, которое не было исполнено. В результате искового заявления о принуждении к выполнению предписания сотрудники были обследованы, что привело к выявлению бруцеллеза у четырех работников и 22 голов крупного рогатого скота. Деятельность ИП была приостановлена на 60 суток. Молоко от инфицированного хозяйства поступало на переработку в СХПСК «Елмай» Высокогорского района, что привело к приостановке реализации 977 кг молочной продукции, включая масло, сыр и молочную сыворотку.

Напомним, что в селе Бикчураево ввели карантин после обнаружения бруцеллеза на местной ферме. Заболевание было выявлено в результате плановых анализов, и теперь под угрозой находится все деревенское поголовье. Ферма закрыта, а все подъезды к ней огорожены.



«У нас однозначно несанкционированный завоз крупного рогатого скота. Другого источника не может быть»

Вспышку бруцеллеза зарегистрировали в середине прошлого года в Новошешминском районе Татарстана. Причиной стал завоз крупного рогатого скота без сопроводительных документов из неблагополучного региона, сообщил начальник Главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов.

— У нас республика благополучна по бруцеллезу. У нас с 1995 года не было бруцеллеза. Это первый случай. У нас однозначно несанкционированный завоз крупного рогатого скота. Другого источника не может быть, — заявил он и рассказал, что все поголовье хозяйства сдано на убой.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ноябре крупный очаг бруцеллеза обнаружили в лидирующей по надоям молока агрофирме «Тукаевский» Атнинского района Татарстана. На тот момент там находилось более 5 тысяч голов КРС.

Через месяц министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров заявил, что из-за угрозы распространения бруцеллеза крупного рогатого скота хозяйства Татарстана перейдут в закрытый режим работы. Он предполагает санпропуск для персонала и посетителей, дезинфекционные барьеры для обработки транспорта, полное ограждение территорий по периметру.

Анастасия Фартыгина