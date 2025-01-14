КАМАЗ вошел в тройку лидеров по продажам среднетоннажных грузовиков в 2024 году

Фото: Максим Платонов

В 2024 году продажи новых среднетоннажных грузовых автомобилей в России выросли на 22%, достигнув 22 тысяч единиц. Об этом рассказал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидером рынка стал ГАЗ, реализовавший семь тысяч автомобилей и занявший 34% рынка. КАМАЗ занял второе место с 5,5 тысячи проданных грузовиков, что составляет 25% рынка. Замыкает тройку лидеров китайский бренд JAC с 3,6 тысячи продаж и 17% рынка.

В сегменте тяжелых грузовиков, напротив, наблюдалось снижение продаж на 19% по сравнению с прошлым годом — до 102 тысяч единиц.

Здесь лидирует китайский SITRAK с 19 тысячами проданных машин и долей рынка в 19%. КАМАЗ также вошел в тройку лидеров, продав 17 тысяч грузовиков, однако его продажи упали на 33%, а доля рынка составила 17%. На третьем месте расположился Shacman.

Замгендиректора ПАО «КАМАЗ» Михаил Матасов заявил о необходимости пересмотра стратегии развития российского автопрома с учетом геополитической ситуации и нежелания восточных инвесторов локализовываться в России.

Рената Валеева