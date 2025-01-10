Акции Зеленодольского завода им. Горького повторно выставили на продажу, снизив их стоимость на 10%

Фото: Максим Платонов

Росимущество вновь выставило на торги 5,6% акций АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», изменив начальную стоимость для форсирования процесса продажи. Стартовая цена госпакета составила 307 млн рублей — это на 10% ниже, чем на отмененном в прошлом году аукционе.

По мнению оценщиков, понижение цены может говорить о стремлении реализовать актив по реальной стоимости.

— При завышенной цене сроки проведения торгов могут быть затянуты. К тому же интерес к этому оборонному активу есть у узкого круга, отсюда — дисконт, — считает гендиректор компании «Центр независимой экспертизы собственности» Алексей Куликов.

Аукцион назначен на 23 января. Торги пройдут посредством публичного предложения, сказано в конкурсной документации. Минимальная граница отсечения установлена в сумме 153 млн рублей, то есть ниже этого уровня организаторы не вправе продать госпакет. Заявку можно подать до 13 января.

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