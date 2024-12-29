В Татарстане исследовали более 3,9 млн тонн зерна за 2024 год

Фото: Реальное время

По итогам 2024 года в Татарстане объем исследованного зерна и продуктов его переработки превысил 3,9 млн тонн, согласно данным пресс-службы филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

Специалисты провели 250 тыс. лабораторных исследований, из которых 52,2% касались качества зерна и пищевых продуктов, а 34,2% — пшеницы нового урожая.

В рамках госмониторинга было обследовано 2,3 млн тонн мягкой пшеницы, а общее количество исследований на качество и безопасность продукции сельского хозяйства составило 76,3 тыс.

Нарушения нормативных требований были выявлены лишь в 0,4% случаев. Объем отгруженного на экспорт зерна из Татарстана составил 200,6 тыс. тонн.

Напомним, что с начала 2024 года объемы поставок зерновых культур за пределы республики составили более 100 тыс. тонн, а внутрироссийские перевозки превысили 1 млн тонн. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина