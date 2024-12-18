«Махеевъ» вновь стал любимым майонезом россиян

Агентство Online Market Intelligence подвело итоги рейтинга «20 любимых брендов». В номинации «Майонез» лидирует ТМ «Махеевъ»

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

Подведены итоги рейтинга «20 любимых брендов», который рассчитывает агентство Online Market Intelligence. В номинации «Майонез» уверенное лидерство остается за ТМ «Махеевъ» — ему отдают предпочтение 26,3% респондентов. Серебро у «Слободы» — ее назвали в числе любимых брендов 20,6% участников опроса, бронзу получает «Ряба» с 12,7% голосов россиян.

Интересно, что состав тройки лидеров рейтинга в номинации «Майонез» не изменяется вот уже 9 лет — с 2016 года включительно! «Ряба» уверенно держит бронзу все эти годы. Победителем с 2016 по 2020 годы была «Слобода», а с 2021-го золото прочно закрепилось за маркой «Махеевъ».

Во второй «соусной» номинации — «Кетчупы и другие соусы» — лидирует Heinz с 43% голосов. «Махеевъ» с 27,4% — на втором месте, далеко позади с 7,4% — «Слобода». Двойка победителей сохраняет свое золото и серебро вот уже семь лет подряд. Бронзовые призеры периодически меняются — на этой ступени пьедестала в разные годы побывали и «Балтимор», и Calve. «Слобода» вернулась на нее через два года после предыдущего появления.

Коммерческий директор АО «Эссен Продакшн АГ» Николай Орлов комментирует:

— Майонез «Махеевъ» — это сложившийся бренд, который любят десятки миллионов россиян. Но невозможно, единожды заняв первое место, почивать на лаврах. Чтобы поддерживать уровень народной любви, нужно непрерывно работать — и над позиционированием бренда, и над его коммерческим продвижением, и, конечно же, над качеством и вкусом продукта. В линейке «Махеевъ» сегодня уже десять различных майонезов на любой вкус: и классический провансаль, и оливковый майонез, и с лимонным соком, и горчичный, и сметанный, и с перепелиным яйцом, и два вида постных майонезов. Мы используем в производстве только натуральные продукты, тщательно разрабатываем и дорабатываем рецептуру, постоянно стремимся удовлетворить взыскательному вкусу наших потребителей. Может быть, именно поэтому мы уже четыре года подряд лидируем в таком уважаемом и известном рейтинге.

Рейтинг «20 любимых брендов» в указанных категориях компания Online Market Intelligence составляет с 2009 года на основе онлайн-интервью жителей городов-миллионников в возрасте 18 — 55 лет. С самого начала ведения рейтинга продукты ТМ «Махеевъ» находятся в нем на лидирующих позициях.

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