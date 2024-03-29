Рабочие расширили стройплощадку подземного перехода у парка Горького в Казани

Фото: Реальное время

В рамках работ возле парка Горького в Казани рабочие расширили строительную площадку подземного пешеходного перехода. В связи с этим тротуар для пешеходов сузился, а проход к месту проведения работ оказался частично открытым.

С противоположной стороны огороженная территория начинается практически от наземного пешеходного перехода через улицу Ершова. Более того, проезжая часть при движении в сторону Вишневского в этом месте сужается до двух полос из-за находящейся на дороге строительной техники.



После проезда пешеходного перехода дорога сужается до двух полос. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

В декабре 2023 года «Реальное время» писало, что подземный переход у парка Горького в Казани останется закрытым до лета. Связано это с тем, что в рамках реконструкции планируется преображение входной группы с обеих сторон улицы Николая Ершова.

— Открываться переход пока не будет. Дело в том, что мы продолжим его преображение и полностью отремонтируем вместе с входной группой на противоположной стороне. Так получится комплексный, законченный объект, — заявили тогда в Комитете внешнего благоустройства Казани.

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Анастасия Фартыгина, Артем Гафаров