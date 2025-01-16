Минниханов заявил о ключевой роли нефтедобычи для экономики Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», подчеркнув важность нефтедобычи для экономического роста региона. Об этом сообщила его пресс-служба.

Приветствуя участников пятого заседания, Минниханов отметил, что Год научно-технологического развития в Татарстане завершился реализацией нацпроекта «Наука и университеты». Он подчеркнул активное участие вузов и научных учреждений в программе «Приоритет-2030», создании новых лабораторий и модернизации существующих, а также формировании сети передовых инженерных школ. По его словам, регион прочно удерживает позиции в тройке лидеров рейтинга научно-технологического развития России.

— Особое место среди объектов передовой научно-образовательной инфраструктуры республики занимает Научный центр «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Его исследования и разработки закладывают основы конкурентоспособности базовой отрасли нашей экономики — нефтедобывающей промышленности, — сказал глава республики.

Более 40 технологий, разработанных Центром, проходят апробацию, а еще 20 находятся на стадии лабораторных испытаний.

Минниханов поддержал предложение организовать стратегическую сессию по вопросам рационального освоения запасов жидких углеводородов на KazanForum, отметив, что форум станет хорошей площадкой для обсуждения таких актуальных тем, как разработка трудноизвлекаемых запасов.

Рената Валеева