Россия и Белоруссия создадут объединенный рынок электроэнергии

Россия и Белоруссия официально заключили договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Документ, подписанный 6 декабря и опубликованный 17 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает поэтапное создание единого энергетического пространства.

На первом этапе торговля электроэнергией будет осуществляться между специально определенными сторонами — юрлицами. Дальнейшая интеграция, как отмечается в договоре, будет зависеть от развития сотрудничества в газовой сфере, включая формирование тарифов на поставку российского газа в Белоруссию. Более глубокая интеграция в электроэнергетике предполагает расширение торговли электроэнергией, о чем ранее сообщало Министерство энергетики России.

Ряд статей договора, в частности, касающихся нормативно-правового регулирования и управления объединенным рынком, вступают в силу временно — с 17 декабря 2024 года. Это указывает на поэтапный подход к реализации проекта и необходимость дальнейшего согласования регулирующих механизмов.

Рената Валеева