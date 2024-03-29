Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 5,8% в начале 2024 года

Фото: Максим Платонов

В январе и феврале 2024 года авиакомпании перевезли по России 11,3 млн пассажиров, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Росавиация также отмечает, что рост пассажиропотока на местных авиалиниях составил 8,3%, а средняя дальность авиаперевозки одного пассажира внутри России превысила 2,1 тыс. км, сообщает Росавиация.

На долю пяти крупнейших авиакомпаний — «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «Россия» и «Уральские авиалинии» — пришлось чуть более 71% от общего числа перевезенных пассажиров.

Кроме того, пассажиропоток в российских аэропортах вырос на 4% и составил 23 млн человек. Из них на долю московского авиаузла (Шереметьево, Домодедово и Внуково) пришлось 27%.

Рост пассажиропотока происходит на фоне развития инфраструктуры аэропортов. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию девять взлетно-посадочных полос и четыре вспомогательных объекта в региональных аэропортах. Среди них — аэропорты Мурманска и Магадана, Беринговский и Тиличики, а также Грозного и Кемерова.



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Артем Гафаров