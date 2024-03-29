В Лаишево построят первый в России завод по выпуску 3D-принтеров

Фото: Луиза Игнатьева

Системный интегратор промышленных 3D-решений московская группа компаний «ЗД-Интеграция» получила субсидию Минпромторга РФ для разработки проекта строительства завода по выпуску 3D-принтеров. Его предполагается разместить на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишево и запустить в эксплуатацию первую очередь в 2025 году. Об этом сообщил основатель компании Михаил Родин на заседании совета директоров ТНХИ-Х.



Федеральная субсидия выделена в сумме 280 млн рублей под обязательства системного интегратора вложить еще 140 млн рублей, уточнил «Реальному времени» Михаил Родин. В результате в разработку проекта будет направлено 320 млн рублей.

Инвестиции в строительство завода составят 1,5 млрд рублей, его инвестором выступят частные лица, добавил он.

Завод 3D-печати будет построен на территории Лаишево. Первые два цеха стоимостью 0,5 млрд рублей планируется запустить в середине 2025 года. Здесь будет производиться около 50 принтеров в год. На втором этапе будет вложено 1 млрд к 2027 году. Общая мощность завода вырастет до 290 3D-принтеров. 80% из них будет ориентированы на выпуск деталей из металла. Они необходимы для авиастроения и судостроения, где используются конструкции с большой зоной построения, рассказал Михаил Родин.

Луиза Игнатьева