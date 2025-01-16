Татарстан и Пензенская область обменялись опытом в сфере АПК

Татарстан и Пензенская область обменялись опытом в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на встрече, прошедшей в правительстве области под руководством председателя Николая Симонова. Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

В мероприятии приняли участие заместители министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рафаэль Фаттахов и Рустем Гайнуллов, а также руководители ведущих перерабатывающих предприятий региона.

В ходе обсуждения стороны рассмотрели текущее состояние АПК в своих регионах, а также пути взаимодействия и перспективы совместного сотрудничества.

Делегация из Татарстана провела двухдневную рабочую поездку, в рамках которой посетила несколько ключевых объектов, включая молочно-товарную ферму УК «Русмолко», ООО «Пензенские кленоварни», СППК «Бековский коопродукт», ООО «Грибная компания», ООО «Пензамолинвест» и СППК «Экопрод».

Этот визит стал частью реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленного на развитие агропромышленного комплекса и повышение технологической независимости регионов.

Напомним, что в 2025 году Татарстан выделит более 14 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса, что на 600 млн рублей больше, по сравнению с предыдущим годом. Из этой суммы 2,7 млрд рублей поступят из федерального бюджета.



Анастасия Фартыгина