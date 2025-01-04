В Татарстане открылся маслоэкстракционный цех

Фото: Динар Фатыхов

В селе Большие Кармалы Камско-Устьинского района Татарстана открылся новый маслоцех по переработке семян подсолнечника производительностью 5000 тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

В цеху прессую масличные семена подсолнечника и получают из них растительное масло. В час линия переработки потребляет 700 кг семян и работает круглосуточно. В сутки потребление линии по сырью составляет около 16 тонн семян.

Строительные работы начались в январе 2024 года. Кампания в декабре завершила все пусконаладочные работы, после чего был запущен процесс переработки семян подсолнечника и выпущена пробная партия подсолнечного масла.

К концу прошлого года в республике были готовы перерабатывать порядка 1,2 млн тонн маслосемян — это примерно 4% от возможностей всей России (30,9 млн тонн) и около 20% — от ПФО (6,2 млн тонн). Предприятия Татарстана по итогам прошлого года произвели 467,1 тыс. тонн продукции.

Елизавета Пуншева