Более 10 миллионов россиян получили значки ГТО

Фото: Динар Фатыхов

За десять лет физкультурно-спортивное сообщество достигло значительных результатов и получило широкое распространение среди населения. Более 13,5 миллиона человек приступили к тестированию, а 10,2 миллиона — заслужили знаки отличия, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, комплекс ГТО («Готов к труду и обороне») возродили в 2014 году после Олимпийских игр в Сочи. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Важную роль в развитии движения играют центры тестирования ГТО, которых насчитывается более 2,6 тысячи по всей стране. Для выполнения нормативов в общественных местах были построены и введены в эксплуатацию более 2 тысяч спортивных объектов.

Комплекс ГТО призван привлечь население к активному образу жизни. За десятилетие было проведено более 20 всероссийских фестивалей, в которых приняли участие свыше 1 миллиона человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков