В школах Казани появятся новые предметы

С нового учебного года в школах Казани произойдут изменения в учебной программе. Появятся два новых предмета: «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины».

Предмет «Технология» будет переименован в «Труд», поскольку он получит новое направление. Ученики будут изучать не только традиционные технологии обработки различных материалов, но и основы робототехники.

«Основы безопасности и защиты Родины» станут обязательным предметом для средних и старших классов. В курс войдут расширенная программа начальной военной подготовки и программа ОБЖ, в том числе оказание первой помощи, правила поведения в чрезвычайных ситуациях и основы здорового образа жизни.

Также в предмет «Математика» добавят новый курс «Вероятность и статистика». Он дополнит «Алгебру» и «Геометрию». Это позволит школьникам получить более глубокие знания в области математики. Эти изменения в школьной программе были предложены Министерством образования и науки Республики Татарстан.

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Анастасия Фартыгина