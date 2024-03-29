В Татарстане в этом году построят 286 объектов в сфере образования и здравоохранения

В Татарстане стартует реализация новых национальных проектов. В этом году в рамках этих проектов в республике будет построено 286 объектов в сфере образования и здравоохранения, об этом на online-конференции «Реального времени» сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Национальные проекты направлены на улучшение качества жизни граждан и развитие ключевых сфер общества. Они включают в себя множество мероприятий, направленных на поддержку образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки, экологии и других областей.

— Наша главная задача — это максимальное включение во все проекты, которые есть на федеральном уровне, в Республике Татарстан, — сообщил Айрат Фаррахов.



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Анастасия Фартыгина