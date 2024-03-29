Строить и проектировать по-новому: в Казани обсудили цифровое моделирование

250 экспертов поговорили о российских решениях в области 3D-моделирования в строительстве и о трендах в этой отрасли

Фото: Максим Платонов

В Казани состоялась конференция «ТИМИ Казань 2024», посвященная технологиям информационного моделирования и проектирования в строительстве. На площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева собрались более 250 участников. Организаторами конференции выступили российский разработчик систем информационного моделирования АО «СиСофт Девелопмент» и его партнер-эксперт ООО «СиСофт Казань». Это мероприятие стало продолжением серии конференций ТИМИ, которые проходят в городах России, где динамично развивается строительная и промышленная индустрия. В репортаже «Реального времени» — о том, как замещаются решения западных вендоров и как отечественные решения успешно применяются в разнообразных областях проектирования объектов.

«Продукт, который мы создаем в РФ, должен быть конкурентоспособным на мировом уровне»

В числе спикеров были представители компаний-разработчиков, эксперты из инжиниринговой, научной, добывающих отраслей. Модератором конференции выступил генеральный директор ООО «СиСофт Казань» Сергей Гаврилов.

Собравшихся поприветствовал в онлайн-обращении Константин Михайлик, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Он отметил, что сегодня массово применяются САПР (системы автоматического проектирования) отечественных разработчиков.

— Продукт, который мы создаем в Российской Федерации, должен быть конкурентоспособным на мировом уровне. Мы рады, что каждый год проходят такие конференции. Желаю участникам открытого диалога, возможности высказать истину, услышать ее и интегрировать в работу. Всем удачи! — напутствовал участников заместитель министра.

Сегодня, в ситуации, когда западные вендоры массово покинули российский рынок, а проектировщики обязаны работать с отечественным софтом, российские разработчики активно работают над тем, чтобы предоставить адекватную замену. В современном строительстве (как гражданских, так и промышленных сооружений) применяются системы цифрового проектирования, 3D-моделирование, комплексные модули автоматизации расчетов и формирования всей необходимой документации. Подробности о том, в каком направлении сегодня движется рынок, и обсудили участники отраслевой конференции.

Например, руководитель проектов АО «СиСофт Девелопмент» Александр Коростылев описал, в каком направлении сконцентрировала свои усилия компания, разрабатывая линейку 3D-проектирования Model Studio CS*. По его словам, компания избрала два главных вектора работы — развитие собственных технологий и импортозамещение.

Участники конференции обсуждали, каким условиям должен отвечать современный отечественный продукт для 3D-моделирования. Во-первых, различные разработчики стремятся предоставить удобные условия для проектирования в разных сферах: не только в гражданском домостроении, но и в нефтегазовом секторе, в энергетике, в химической и пищевой промышленности, в металлургии, в проектировании объектов транспортной и городской инфраструктуры.

Во-вторых, в тренде комплексные решения: платформы, включающие и технологии информационного моделирования, и автоматизацию выпуска проектной документации, и создание цифрового двойника объекта, и возможности управления эксплуатацией, и автоматизированные рабочие места, разработанные под узкие задачи специалистов разных подразделений инженерных компаний.

В-третьих, участники конференции обсуждали и то, что ряд отечественных продуктов может обеспечивать не только этап проектирования и строительства объектов, но и дальнейшие этапы их жизненного цикла, в период эксплуатации.

«Прошу вас переходить на отечественное ПО. Не бойтесь!»

Компании, которые до сих пор использовали западные решения объемного цифрового проектирования, сейчас переходят на российские продукты. А значит, еще одно важное требование — возможность быстрой интеграции, беспроблемного переноса проектов и сопутствующей информации (упакованных в базы данных) из импортной системы в отечественную. Особенно важно это в случае, когда требуется перенести на российскую платформу цифровую модель готового объекта, которая была спроектирована ранее.

— Отрасль, в сущности, переходит к технологии автоматического проектирования: вы делаете модель, настраиваете ее в проекции, а дальше программа в любой момент генерирует чертеж по настроенному заранее плану и отображает его. Важно отметить, что многие крупные госкорпорации участвуют в деятельности российских разработчиков: корректируют, дают ТЗ и тому подобное, — объяснял Александр Коростылев. — Прошу вас переходить на отечественное ПО. Не бойтесь! Опыт показывает, что мы совместно преодолеваем препятствия!

Коммерческий директор казанской компании-интегратора ООО «СиСофт Казань» Андрей Уразаев рассказал в своем докладе о том, какие этапы проходят компании-проектировщики, переходя на отечественные системы цифрового моделирования. Он особо отметил, что важное внимание нужно уделять обучению команды на предприятии, которая впоследствии станет ядром внедрения.

— Вы не одни, — обнадеживал эксперт. — Есть разработчики, которые ответят вам на вопросы. Есть компания-интегратор, где вас проконсультируют и поддержат на всех этапах.

Нефтяники, энергетики и многие другие: кто пользуется отечественными разработками

На конференции были описаны успешные кейсы перевода проектирования и сопутствующих процессов на отечественные программные платформы. Например, инженер «ТатНИПИнефть» Аяз Гарафутдинов (Бугульма) рассказал о том, как в проектном институте «Татнефти» вводили технологии 3D-проектирования. Перед институтом была поставлена задача — освоить процесс трехмерного проектирования, чтобы сократить время на выполнение геодезических изысканий, ускорить и повысить качество разработки проектной документации. А еще нужна была возможность автоматически выгружать 2D-чертежи из 3D-модели.

— Сначала мы разработали алгоритм работы отделов, составили поэтапный график. Еженедельно проводили техсоветы с обсуждением выполненных работ и разбором вопросов в построении нашей пилотной 3D-модели. Прежде чем начать проектировать опытную площадку, выполнили геодезические изыскания. Сформировали отчет и на основании облака точек получили положительное заключение от Главгосэкспертизы, — рассказал Аяз Гарафутдинов.

На старте проекта инженеров обучили логике работы в новом ПО. Автоматизировали многие процессы — например, выгрузку экспликации, ведомостей площадки и проектов. Это, по словам спикера, помогает исключать человеческий фактор и минимизировать ошибку.

— Мы быстро научились получать 2D-модель из 3D-чертежа. В процессе этой работы увидели ошибки, о которых в 2D-варианте строители могут не подозревать. Могут возникнуть коллизии. Так, в рамках пилотного проекта мы их тоже увидели. Отечественное решение позволило автоматически получать разрезы, выгружать спецификации за несколько кликов, выгрузить кабельный журнал, причем как по ГОСТовскому шаблону, так и по нашим собственным, — рассказывает инженер.

После завершения пилотного проекта в «ТатНИПИнефть» создали генплан местности, на которой находится пилотный объект, и сократили сроки выполнения геодезических изысканий на 20%. Сейчас сотрудники института ведут на отечественных программных разработках несколько проектов (среди них, например, обустройство Бастрыкского месторождения и застройка 4 квартала исследовательского кластера в Альметьевске).

Кто еще переходит на отечественные САПР и ТИМ?

Отечественные программные решения по цифровому моделированию инженерных и строительных объектов внедряют сегодня в крупнейших российских компаниях. Среди приведенных на конференции примеров — например, проект для АО «Гипротрубопровод», входящего в структуру ПАО «Транснефть». С помощью российского ПО сейчас разрабатывают комплексные 3D-модели насосно-перекачивающих станций со всей необходимой проектной и рабочей документацией. В каждую такую станцию входят наземные здания, подземные сооружения, эстакады, свыше полумиллиона 3D-объектов!

В институте «ТомскНИПИнефть», входящем в структуру «Роснефти», на отечественных САПР и ТИМ реализовано уже несколько крупных 3D-проектов объектов нефтегазового комплекса: компрессорная станция высокого давления попутного нефтяного газа, газокомпрессорная станция, кустовые площадки и т.д. В итоге значительно выросла скорость и качество разработки проектно-сметной документации, поскольку моделирование теперь автоматизировано.

Успешно используются российские разработки САПР и в химической, и в горнодобывающей промышленности, даже несмотря на то, что такие объекты отличаются огромной «тяжестью» и большим объемом. Так, на конференции описали примеры проектирования и эксплуатации объектов химического и горнообогатительного комплекса: это позволяет упрощать рабочие процессы, завершать быстрее и без задержек строительные работы, получать своевременные отчеты без ошибок.

Большой проект идет у отечественных разработчиков с 2019 года с «Росатомом» в сфере ядерной энергетики. При проектировании первого в мире энергоблока четвертого поколения с быстрым реактором используется именно российская САПР-платформа.

Не остаются в стороне и объекты гражданского назначения: для Федерального центра нормирования Минстроя уже разработаны, к примеру, сценарии прохождения государственной экспертизы в формате информационной модели. Ряд отечественных разработок уже адаптирован для прохождения госэкспертизы в строительстве — а значит, работа проектировщиков ускоряется и упрощается.

Российское ПО уже используется для создания наружных инженерных сетей — его берут на вооружение водоканалы и тепловые сети. Интересный пример был приведен и в сфере международного сотрудничества: один из отечественных продуктов был применен при разработке проекта первого этапа надземного метро в Ташкенте (Узбекистан). А еще на этой системе было выполнено проектирование крупного горнорудного комплекса в Узбекистане.

«Направление востребовано и чутко реагирует на события и тренды в стройотрасли»

В программе конференции было полтора десятка интересных докладов: клиенты делились своим удачным опытом, эксперты из числа разработчиков и интеграторов описывали возможности российских систем и обсуждали тренды всей отрасли.

Сергей Гаврилов комментирует прошедшее мероприятие:

— Татарстан — один из регионов-драйверов в российской сфере строительства. Здесь динамично внедряются передовые технологии, реализуются проекты, основанные на цифровых решениях. В республике прогрессивное сообщество девелоперов, подрядчиков, проектировщиков, архитекторов с большим опытом работы в гражданском и промышленном строительстве. Конференция стала новым интересным мероприятием, площадкой обсуждения цифровых инструментов проектирования, в которых заинтересованы и застройщики, и представители промышленных компаний. Здесь, в Казани, диалог о необходимости и перспективах внедрения этих инструментов может выйти на качественно новый уровень.

Глава представительства «СиСофт Девелопмент» Александр Белкин объясняет:

— Конференции ТИМИ — важный социальный проект, с помощью которого мы взаимодействуем с сообществом специалистов сферы строительства. Эта коммуникация важна, поскольку обогащает всех ее участников. Для разработчиков — больше обратной связи, для гостей мероприятия — реальные кейсы и больше вариантов применения технологий. Программы конференций охватывают актуальные направления развития информационного моделирования. Более чем за год проведения ТИМИ по всей стране стало ясно, что наше направление востребовано и чутко реагирует на события и тренды в стройотрасли.

А один из тех спикеров, кто успешно применяет российские продукты в сфере САПР в своей повседневной работе, начальник отдела технической документации проектного института «Союзхимпроект» Айрат Исхаков делится:

— Мы рады тому, что обширный опыт нашего института в области применения технологий информационного моделирования активно расширяется в сторону российских решений. Их большое преимущество — удовлетворение требований крупнейших заказчиков из отрасли тяжелой промышленности, приоритет которых — безопасность и надежность. Мы уверены, что партнерство и активное взаимодействие между российскими разработчиками ПО, нами, его эксплуатантами, и компаниями-заказчиками — большой шаг на пути к технологическому суверенитету нашей страны.

В кулуарах мероприятия шел активный нетворкинг: все спикеры были доступны для дискуссии и вопросов во время кофе-брейков и обеденного перерыва. Эта офлайн-конференция впервые прошла в Казани, и ее опыт показал: подобные встречи важны для понимания общих потребностей, для объединения экспертов на одной площадке и для обмена драгоценным опытом. Конференции ТИМИ скоро продолжатся: следующая пройдет в Екатеринбурге.



Людмила Губаева