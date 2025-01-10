Обновленный Ту-214 совершил первый полет на Казанском авиазаводе

Фото: скриншот с сайта ОАК

На Казанском авиазаводе 8 января состоялся первый полет обновленного самолета Ту-214. Об этом сообщил «Коммерсантъ Волга-Урал» со ссылкой на проректора КНИТУ-КАИ Эльвира Якупова.

Изначально планировалось сдать самолет в прошлом году, однако этого не удалось сделать из-за незавершенного интерьера. Теперь, после успешного испытательного полета, Казанский авиазавод сосредоточится на запуске Ту-214 в серийное производство.

Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее заявил о необходимости ускорить массовое производство отечественных самолетов, включая Ту-214.

Рената Валеева