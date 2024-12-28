Россия введет экспортную пошлину в 5% на бобовые культуры с 1 января 2025 года

Фото: Дарья Пинегина

Правительство с 1 января 2025 года вводит экспортную пошлину в размере 5% на основные бобовые культуры: горох, нут и чечевицу. Об этом сообщается в пресс-релизе кабмина.

Пошлина распространяется на поставки этих культур за пределы ЕАЭС и устанавливается на постоянной основе. По заявлению правительства, эта мера направлена на поддержание баланса между экспортом и внутренним потреблением зернобобовых.

До конца 2024 года при вывозе бобовых применяются гибкие экспортные пошлины в диапазоне от 4% до 7% в зависимости от курса рубля.

В последние годы Россия наращивала экспорт бобовых, особенно гороха, достигнув рекордных 3,2 млн тонн в 2023/24 сельхозгоду. Однако в 2024/25 сельхозгоду из-за снижения сбора урожая экспорт оценивается в 1,7 млн тонн, при этом поставки в Китай значительно сократились.

В 2023 году экспорт нута из России вырос до 540 тыс. тонн, а чечевицы — до 300 тыс. тонн. В 2024 году суммарная площадь под этими культурами составила около 1,57 млн га.

Рената Валеева