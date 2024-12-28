Татарстан стал лидером среди регионов России по агролизингу в 2024 году

Фото: Роман Хасаев

В 2024 году АО «Росагролизинг» поставило в Татарстан почти 1,3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, что на 55% больше по сравнению с предыдущим годом, что сделало республику лидером среди российских регионов по данному показателю. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На втором месте оказалась Ростовская область с увеличением поставок на 124% и почти 1,2 тыс. единиц техники, в то время как Саратовская область замкнула тройку лидеров с 954 единицами (+34%).

В целом в 2024 году АО «Росагролизинг» отгрузило более 18 тыс. единиц техники по всей стране, что на 25% больше, чем в 2023 году. В эту цифру вошли 2,3 тыс. комбайнов, 2,2 тыс. тракторов и 1,1 тыс. вагонов.



Анастасия Фартыгина