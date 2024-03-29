В Татарстане обновили состав оргкомитета по проведению мероприятий по десятилетию языков коренных народов
Кабинет министров Республики Татарстан внес изменения в состав организационного комитета по проведению в 2022—2032 годах в Татарстане мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов.
Из состава организационного комитета выведены:
- Мякзюм Салахов — доктор физико-математических наук Республики Татарстан;
- Тимур Сулейманов — помощник президента Республики Татарстан, председатель регионального отделения новой федеральной молодежной организации «Движение первых;
- Ирек Шарипов — заместитель председателя Совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар»;
- Константин Яковлев — председатель Чувашской национально культурной автономии Республики Татарстан.
В состав комитета введены:
- Роза Ахмадиева — ректор Казанского государственного института культуры (по согласованию);
- Ренат Валиуллин — руководитель исполнительного комитета совета Ассамблеи народов Татарстана — заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана (по согласованию);
- Тимур Кадыров — директор Дома дружбы народов Татарстана;
- Рифкат Минниханов — президент Академии наук Республики Татарстан;
- Ринат Садыков — министр по делам молодежи Республики Татарстан.
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