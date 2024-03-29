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В Татарстане обновили состав оргкомитета по проведению мероприятий по десятилетию языков коренных народов

16:37, 29.03.2024

Кабинет министров Республики Татарстан внес изменения в состав организационного комитета по проведению в 2022—2032 годах в Татарстане мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов.

Из состава организационного комитета выведены:

  • Мякзюм Салахов — доктор физико-математических наук Республики Татарстан;
  • Тимур Сулейманов — помощник президента Республики Татарстан, председатель регионального отделения новой федеральной молодежной организации «Движение первых;
  • Ирек Шарипов — заместитель председателя Совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар»;
  • Константин Яковлев — председатель Чувашской национально культурной автономии Республики Татарстан.

В состав комитета введены:

  • Роза Ахмадиева — ректор Казанского государственного института культуры (по согласованию);
  • Ренат Валиуллин — руководитель исполнительного комитета совета Ассамблеи народов Татарстана — заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана (по согласованию);
  • Тимур Кадыров — директор Дома дружбы народов Татарстана;
  • Рифкат Минниханов — президент Академии наук Республики Татарстан;
  • Ринат Садыков — министр по делам молодежи Республики Татарстан.

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Анастасия Фартыгина
ОбществоВласть Татарстан

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