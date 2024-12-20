Путин наградил руководителя Азнакаевского района и энергетика из Татарстана
Президент России Владимир Путин наградил двух жителей Татарстана государственными наградами. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Указом президента главе Азнакаевского района Марселю Шайдуллину присвоено звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ТАНЕКО» Альберт Шамсутдинов получил звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
8 декабря Путин наградил раиса Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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