Эксперт: ЕС совершил ошибку, ограничив сотрудничество с Россией в ТЭК
Ограничение сотрудничества с Россией в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является «фатальной ошибкой» Евросоюза, передает RT слова экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы.
Он отметил, что страны ЕС, такие как Венгрия и Словакия, ранее зарабатывали до 10% своего ВВП, выступая в качестве точек входа российских энергоресурсов, и теперь активно жалеют о введенных ограничениях.
По мнению эксперта, России следует полностью прекратить экспорт газа и нефти в Евросоюз и направить все энергоресурсы на внутреннее потребление. Это, как считает аналитик, даст колоссальную добавленную стоимость для российской экономики.
— И развивать сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, ЕАЭС и дальше осваивать китайский рынок, — заключил он, подчеркнув необходимость переориентации экспортных потоков.
Ранее агентство Reuters сообщило о падении цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России из-за санкций Евросоюза.
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