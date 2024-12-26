Эксперт: ЕС совершил ошибку, ограничив сотрудничество с Россией в ТЭК

Ограничение сотрудничества с Россией в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является «фатальной ошибкой» Евросоюза, передает RT слова экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы.

Он отметил, что страны ЕС, такие как Венгрия и Словакия, ранее зарабатывали до 10% своего ВВП, выступая в качестве точек входа российских энергоресурсов, и теперь активно жалеют о введенных ограничениях.

По мнению эксперта, России следует полностью прекратить экспорт газа и нефти в Евросоюз и направить все энергоресурсы на внутреннее потребление. Это, как считает аналитик, даст колоссальную добавленную стоимость для российской экономики.

— И развивать сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, ЕАЭС и дальше осваивать китайский рынок, — заключил он, подчеркнув необходимость переориентации экспортных потоков.

Ранее агентство Reuters сообщило о падении цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России из-за санкций Евросоюза.

Рената Валеева