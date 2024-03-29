За 2023 год в Татарстане утроилось количество зарегистрированных аттракционов

Фото: Максим Платонов

В 2023 году в Татарстане утроилось количество аттракционов, зарегистрированных в Гостехнадзоре Татарстана. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель ведомства Альберт Бурганов. Если в 2022 году регистрацию прошли 138 аттракционов, то в 2023-м их количество увеличилось на 300.

Среди всех зарегистрированных аттракционов почти половина (192) приходится на объекты со средней степенью потенциального биомеханического риска (класс RB-2). Количество зарегистрированных аттракционов с низкой степенью риска (RB-3) в республике составляет 91 единицу, с высокой степенью риска (RB-1) — 17.

— Аттракционы — это тоже регистрируемые объекты, им тоже нужен госномер... По состоянию на декабрь 2022 года на балансе было всего 138 аттракционов, сейчас их уже 438. Очень много из них были не зарегистрированы, — рассказал Бурганов.

Общее количество зарегистрированных аттракционов в Татарстане составляет 438 объектов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом, как уточнил Бурганов, регистрировать в Гостехнадзоре необходимо любые аттракционы: те, которые установлены на постоянной основе, и временные. Что примечательно, долгое время без регистрации просуществовала карусель на казанской набережной. Чтобы привести объект в соответствие с нормами, потребовалось вмешательство прокуратуры и судебных приставов.

— К примеру, у нас на [казанской] набережной был аттракцион — карусель. Она не была зарегистрирована [в Гостехнадзоре]. Просто так стояла и долго работала. [Мы] написали письмо в органы прокуратуры, совместно с ними выезжали [к объекту], а судебные приставы наложили арест на данный аттракцион. Только после того, как они (владельцы карусели, — прим. ред.) представили все соответствующие документы, мы зарегистрировали карусель, и она начала заново работать, — рассказал Бурганов.

Помимо регистрации аттракционов, глава Гостехнадзора, поделился информацией и о регистрации самоходных машин. Сейчас на учете в ведомстве стоит более ста тысяч единиц спецтехники. При этом только 72% из них прошли обязательное ежегодное ТО в 2023-м.

Кроме того, органы Гостехнадзора республики выдали в прошлом году 18 686 удостоверений тракториста-машиниста. Из них 8 556 документов получили владельцы впервые. Принято экзаменов же в 2023-м — 9 877.

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Артем Гафаров