Казанские фонтаны заработают в мае

Фото: Максим Платонов

В мае в Казани планируется запустить фонтаны. Всего в городе их 36, но четыре из них не используются из-за аварийного состояния чаш, насосного оборудования, запорно-регулируемой арматуры и трубопроводов, сообщает мэрия города.

После зимы рабочие снимут защитные настилы и проведут ревизию всего оборудования. Затем фонтаны помоют, очистят и при необходимости покрасят чаши, после чего заполнят водой, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

В прошлом году были отремонтированы и запущены фонтаны в парке Петрова и сквере Славы, а также воссоздан исторический фонтан в «Саду рыбака». Долгое время они не работали из-за неудовлетворительного состояния.

Как и в прошлом году, фонтаны закроют настилом на зиму в сентябре. В прошлом году консервация началась раньше обычного из-за резкого похолодания — низкие температуры воздуха могли повредить оборудование.

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Артем Гафаров