В Татарстане засеяли более 550 тыс. гектаров озимых культур

Фото: Роман Хасаев

В 2024 году в республике было засеяно около 550 тыс. гектаров озимых культур, что создало оптимистичные ожидания для весенних полевых работ. Об этом сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Виталий Новичков.

Запасы влаги в почве составили 170% от нормы, что способствовало хорошим условиям для сева. Однако агрономы столкнулись с неблагоприятными метеорологическими явлениями, такими как заморозки и почвенная засуха, которые негативно сказались на урожае.



— Несмотря на положительные условия, переувлажнение почвы во время уборки урожая привело к потере примерно 10% валового сбора, — уточнил Новичков.



Анастасия Фартыгина