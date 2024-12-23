В Татарстане засеяли более 550 тыс. гектаров озимых культур
В 2024 году в республике было засеяно около 550 тыс. гектаров озимых культур, что создало оптимистичные ожидания для весенних полевых работ. Об этом сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Виталий Новичков.
Запасы влаги в почве составили 170% от нормы, что способствовало хорошим условиям для сева. Однако агрономы столкнулись с неблагоприятными метеорологическими явлениями, такими как заморозки и почвенная засуха, которые негативно сказались на урожае.
— Несмотря на положительные условия, переувлажнение почвы во время уборки урожая привело к потере примерно 10% валового сбора, — уточнил Новичков.
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