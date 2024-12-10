«Представляете, насколько мы среднероссийский показатель обгоняем»

В Татарстане к газу подключены 81% домов, в среднем по России — 51%

Фото: Реальное время

На сегодняшний день в населенных пунктах Татарстана к газу подключены 81% домов, в то время как показатель по России составляет всего 51%. Негазифицированными остаются 306 поселков, и не все из них удастся включить в программу. Подробнее о том, как протекают работы по направлению, — в материале «Реального времени».

Газификация на 97,8%

В населенных пунктах Татарстана к газу подключены 81% домов. В это время средний показатель по России составляет 51%, рассказал в ходе брифинга генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

— На сегодняшний день газ (по программе догазификации — прим. ред. ) довели до границ участков 28,8 тыс. домовладений. Это до забора доведено. Счастливыми потребителями природного газа стали 23,3 тыс. домов. У них уже подключена внутрянка, они топят свои котлы, разжигают газовые плиты. Процент подключенных домов — 81%, это от доведенных до забора. В среднем по России — 51%. Представляете, насколько мы среднероссийский показатель обгоняем, — заявил Усманов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, по его словам, есть ряд ограничений, которые не позволяют довести этот показатель до 100%. Так, например, некоторые граждане пользуются программой, не проживая в доме на постоянной основе. Власти проводят газопровод до забора, однако его подключение является ответственностью собственника.

При этом общий уровень газификации в регионе достигает 97,8%.

Однако есть и сложности — не газифицированными в Татарстане остаются 306 населенных пунктов из 3,1 тыс. Не во всех из них удастся провести работы, признал Усманов.

Каждый поселок-претендент на газификацию должен соответствовать критериям включения в программу, а решение о целесообразности строительства газопровода принимает Минпромторг республики.

— Должны понимать, что если в деревне пять домов, а до нее надо тащить 100 километров газопровода, конечно, это, мягко говоря, отрицательная рентабельность, здесь никакого эффекта мы не получим. На эти деньги можно построить гораздо больше объектов, где нуждающихся будет существенно больше, — пояснил спикер.

Тем не менее работа по негазифицированным поселкам продолжается. Проблем с финансированием нет, и программа протекает в соответствии с графиками.

Потенциал программы догазификации возрос двукратно

В 2021 году, когда программа только стартовала, потенциальных потребителей газа в Татарстане насчитывалось 18 тыс. На данный момент догазификацией могут воспользоваться хозяева около 38 тыс. домовладений, сказал Усманов:

— В 2024 году мы совместно с Минпромторгом Татарстана и главами муниципальных образований провели повторную инвентаризацию по всем потенциальным потребителям газа. У нас цифра получилась более 38 тыс. домовладений. Мы видим, что они потенциально еще захотят газифицироваться.

Связано это с тем, что с 2022 года программа догазификации стала бессрочной.

Реальное время / realnoevremya.ru

На брифинге также рассказали о включении СНТ в программу догазификации в этом году. Всего планируется довести газ до 570 домовладений товариществ, сообщил замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев.

Он напомнил и о субсидиях на догазификацию для льготных категорий граждан. Им выделяется по 100 тыс. рублей на подключение газа на участке. До участка его проводят бесплатно.

По словам Минибаева, в этом году за льготой обратились 966 домовладений. Из федерального бюджета на эти цели выделили 92 млн рублей.

— Вписаться в 100 тыс. рублей сложно, — добавил Усманов. — Но Татарстан действует из своих возможностей. На момент принятия программы и льготы эта сумма была достаточной, но сейчас с учетом инфляции и роста стоимости материалов уже сложно.



Елизавета Пуншева