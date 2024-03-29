Количество обращений к депутатам Госдумы выросло в 3,5 раза за последние 5 лет

Фото: Динар Фатыхов

За последние 5 лет жители России стали чаще обращаться к депутатам Государственной думы с различными вопросами и инициативами. За это время количество обращений увеличилось более чем в три раза. Об этом рассказал депутат ГД Айрат Фаррахов на online-конференции «Реального времени».



— По результатам анализа обращений, за указанный период было зафиксировано около 5 600 наказов от избирателей. Из них 60% уже выполнено. Однако предстоит реализовать еще более 2 000 наказов, — отметил Айрат Фаррахов.

По словам депутата, в среднем чиновники и депутаты Госдумы получают около 30 обращений в день и обязаны ответить на каждое из них в течение 30 дней. При этом Фаррахов обратил внимание и на то, что сейчас в России появились юристы, которые предлагают за деньги «решить проблемы» россиян, а на деле отправляют запросы в Госдуму.

— Любое обращение к чиновнику, депутату Госдумы разных уровней — это абсолютно бесплатное обращение, на которое вам обязаны ответить и, самое главное, даже если человек нуждается в юридической помощи, поддержке и консультации в любом субъекте, в любом муниципальном образовании есть возможность получить юридическую помощь бесплатно, — заявил Фаррахов.

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Анастасия Фартыгина