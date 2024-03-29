Андрей Тарасенко назначен главой Росморречфлота

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко на должность главы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Об этом сообщает правительство России.

Андрей Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. С 1985 по 1994 год проходил службу в вооруженных силах. После этого работал на различных должностях в коммерческих и государственных структурах.

Стоит отметить, что у нового руководителя Росморречфлота есть опыт работы в регионах. В октябре 2017-го — сентябре 2018 года он временно исполнял обязанности губернатора Приморского края. В 2020—2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия). С ноября 2023 года работал заместителем генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс».



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Артем Гафаров