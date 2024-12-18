Главного механика «Каздорстроя» обвинили в коммерческой взятке в 1,7 млн рублей

Фото: Мария Зверева

В камере полицейского изолятора пришлось ночевать главному механику ОАО «Каздорстрой» Ильфату Ганиеву. 16 декабря его задержали по делу о коммерческом подкупе, а сегодня СК обратился с ходатайством о домашнем аресте для фигуранта, сообщает журналист «Реального времени».

По данным источников издания, выбор не самой тяжкой меры пресечения объясняется тем, что вину в получении денежных средств задержанный на допросе признал.

Расследованием занимаются сотрудники отдела по Советскому району Казани Следкома по РТ.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По версии следствия, на протяжении пяти лет — с октября 2019 по конец января 2024-го — директор фирмы-поставщика «Каздорстроя» передавал главному механику через посредника деньги «за продление договорных отношений». Общую сумму незаконного вознаграждения силовики оценили в 1,7 млн рублей.

Один из источников отмечает — выступавшая взяткодателем компания-поставщик занимается торговлей автомобильными деталями.

В свою очередь ОАО «Каздорстрой» специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. В активе организации — 170 госконтрактов почти на 90 млрд рублей. Самые крупные заказчики — ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (72,6 млрд) и «Главтатдортранс» (15,6 млрд).

Сегодня же стало известно об уголовном деле начальника отдела Минзеимущества РТ. По фактам пересдачи в аренду госимущества с накруткой цены ему предъявляют претензии в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

P. S. Суд ходатайство следствия о домашнем аресте удовлетворил.