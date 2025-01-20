Гидрометцентр спрогнозировал ухудшение условий для посевов озимых культур в России
Гидрометцентр России прогнозирует ухудшение условий для зимовки озимых культур на европейской части страны в ближайшее время из-за аномально теплой погоды, пишет «Интерфакс».
Согласно сообщению ведомства, на большей части европейской территории России ожидается температура воздуха значительно выше нормы. Это приведет к непродуктивному расходу сахаров на дыхание у озимых зерновых, что негативно скажется на их зимостойкости.
В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях условия для зимовки озимых будут более благоприятными, и в теплые дни возможен даже их рост. Однако отмечается дефицит осадков, что неблагоприятно скажется на накоплении влаги в почве к весне.
В большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур оцениваются как преимущественно удовлетворительные.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее отмечал, что в целом ситуация с озимыми в России нормальная, хотя они несколько ослаблены. Он также предупредил, что при малоснежной зиме угрозу для посевов могут представлять морозы.
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