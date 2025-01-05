В России в ближайшие 20 лет планируют построить восемь новых АЭС

Фото: Максим Платонов

В восьми регионах России в ближайшие 15-20 лет построят атомные электростанции. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

— Всего восемь новых регионов будут обретать в течение ближайших 15-20 лет статус регионов, владеющих атомной энергетикой, — сказал гендиректор «Росатома» в интервью «России 24».



По словам Лихачева, это связано с опережающим наращиванием энергетических мощностей в Арктике, на Дальнем Востоке и других регионах страны, включая планы по строительству новых атомных электростанций.

В августе прошлого года сообщалось, что в генеральную схему размещения АЭС в России могут войти 11 регионов. Согласно проекту, постройка АЗС планировалась в Ростовской, Свердловской, Челябинской, Томской областях, в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО и Республике Саха (Якутия).



Ранее существовали планы по строительству АЭС в Татарстане и Башкортостане, однако позже эти территории были удалены из генсхемы.

Зульфат Шафигуллин