Средние зарплатные предложения для сельхозработников в России выросли на 30%

Фото: Максим Платонов

Средние зарплатные предложения для соискателей в сельском и лесном хозяйстве в России выросли на 30% за 2024 год и составили более 73 тыс. рублей. Это следует из исследования, проведенного экспертами «Авито Работа», которые также отметили увеличение спроса на работников в данной сфере в 3,8 раза.

В числе профессий с наибольшим ростом вакансий лидерство заняла специальность овощевода: с января по ноябрь 2024 года количество вакансий увеличилось на 275%. Соискателям предлагают в среднем зарплату около 53 тыс. рублей в месяц.

На втором месте по приросту спроса оказалась профессия лесоруба — количество вакансий возросло на 229%. Средняя зарплата для этих специалистов составляет 68 тыс. рубля.

Тройку лидеров замыкает профессия скотника, для которой спрос возрос на 201%, а средняя зарплата достигает 64 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что в Татарстане предложили увеличить единовременные выплаты молодым специалистам, которые устраиваются на сельхозпредприятия в год окончания обучения.



Анастасия Фартыгина