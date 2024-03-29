В 2023 году в Татарстане выдали 8,6 тысячи новых удостоверений тракториста-машиниста

Фото: Максим Платонов

За минувший 2023 год в Татарстане в общей сложности выдано 18 686 удостоверений тракториста-машиниста. Из них 8 556 документов выданы владельцам впервые. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник управления Гостехнадзора республики Альберт Бурганов. При этом в прошлом году принято 9 877 экзаменов.

Среди вновь открытых категорий удостоверений тракториста-машиниста лидирует С (колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт). Их за минувший год открыто 5 960. С отставанием почти на полторы тысячи идет категория В (гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт). Их выдано 4 596. Замыкает тройку лидеров категория АI (внедорожные мототранспортные средства). За 2023 год открыли эту категорию 3 258 человек.

Общее распределение открытых категорий* выглядит следующим образом:

АI (внедорожные мототранспортные средства) — 3 258;

AII (внедорожные автотранспортные средства, с массой до 3,5 т, до 8 пассажирских мест) — 251;

AIII (внедорожные автотранспортные средства с массой свыше 3,5 т, кроме входящих в IV-ю подкатегорию) — 113;

AIV (внедорожные автотранспортные средства для перевозки пассажиров, более 8 пассажирских мест) — 7;

B (колесные и гусеничные тракторы, с двигателем до 25,7 кВт) — 4 596;

C (колёсные, с двигателем от 25,7 до 110,3 кВт) — 5 960;

D (колесные, с двигателем свыше 110,3 кВт) — 1 977;

E (гусеничные машины, мощность двигателя свыше 25,7 кВт) — 2 832;

F (самоходные сельскохозяйственные машины) — 1 560.

На учете при этом состоит свыше 100 тысяч самоходных машин. Юбилейная машина была поставлена на учет в Нижнекамске несколько недель назад — это экскаватор-погрузчик, записанный на предпринимателя. При этом только 72% транспорта прошли обязательное ежегодное ТО в 2023 году, по сравнению с 2022-м этот показатель вырос на 10 п.п.

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Артем Гафаров