В Татарстане построят завод терефталевой кислоты на 109,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамском районе Татарстана начнется строительство завода терефталевой кислоты и биокомпонентов с предполагаемой мощностью в 1 млн тонн продукции в год. Об этом сообщили в РБК.

Ожидается, что реализация проекта займет пять лет, а стартовые работы запланированы на конец 2024 года.

По информации, предоставленной Талией Минуллиной, руководителем Агентства инвестиционного развития республики, инвестиции в проект составят 109,5 млрд рублей.

Терефталевая кислота, производимая на новом заводе, будет использоваться в основном для синтеза полиэтилентерефталата, который находит применение в текстильной промышленности и упаковке, включая упаковку для пищевых продуктов.

Также в 2025 году в Татарстане планируется открыть «Пейзажный парк «Камашево», сообщил на пресс-конференции глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Анастасия Фартыгина