В Татарстане «упрощенцам» продлят налоговые льготы на 2025 год

В Татарстане «упрощенцам» продлят налоговые льготы на 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

Льготные налоговые ставки для предпринимателей, работающих на УСН в приоритетных отраслях экономики, могут быть продлены на один год — с 1 января 2025 года. Пониженная ставка в 5% вместо обычной в 15% продолжит действовать для МСП, которые применяют УСН по схеме «Доходы минус расходы». Соответствующий законопроект сегодня был поддержан на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета при комитете.



Правда, льготами смогут воспользоваться предприниматели, в чьем ОКВЭД значится деятельность в обрабатывающих производствах, строительстве и распределение электроэнергии, газа и воды (то есть в трех приоритетных отраслях экономики, — прим. ред.). Льготные ставки по УСН продлеваются с целью развития в республике обрабатывающих производств, пояснила замминистра экономики РТ Наталья Кондратова на заседании. По ее оценке, льготами смогут воспользоваться 32 тысячи предпринимателей, а общая сумма льгот составит 300 млн рублей. Отчасти они смогут компенсировать рост налоговой нагрузки от введения НДС, если выручка таких предприятий превысит 60 млн рублей, отметила Наталья Кондратова.

Впервые налоговые льготы по УСН были введены в 2009 году, и за это время количество предпринимателей в обрабатывающих отраслях выросло.

Ожидается, что окончательное решение о продлении налоговых льгот по УСН будет принято на предстоящей сессии парламента 23 декабря.

Луиза Игнатьева