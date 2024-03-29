Казанца отправили в СИЗО по делу подпольного казино и вымогательства карточного долга в 8 млн

Фото: Ирина Плотникова

Под стражу до 26 апреля водворили накануне 45-летнего безработного казанца Андрея Шаронова. На этой мере пресечения для обвиняемого настаивали сотрудники 1-го отдела Следкома по РТ, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Советского райсуда Казани.



Шаронову уже предъявлено обвинение в организации незаконных азартных игр в Казани в 2022—2023 годах в сговоре с неустановленными лицами, а также вымогательстве крупной суммы с одного из проигравшихся клиентов. По версии силовиков, под действием угроз жизни, здоровью и имуществу потерпевший в 2022-м отдал 1,5 млн рублей, однако с него продолжали требовать уже несуществующий долг в 8 млн рублей.

Изначально этим делом занимались в ГСУ МВД Татарстана, позднее материалы передали в Следком по РТ.

В суде следователь Елена Рожкова просила о самой суровой мере пресечения, указывая, что Шаронов собирался покинуть Казань и скрыться от уголовного преследования.

Вину арестованный не признает.