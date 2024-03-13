Итоги дня: Татарстан в тройке лидеров по вводу жилья, первый нейро-мультфильм на татарском, прогноз посевной
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 13 марта:
- В историческом поселении на ул. Сары Садыковой в Казани построят среднеэтажный жилой комплекс. Накануне здесь получили положительное заключение экспертизы на строительство.
- Более 50% россиян положительно оценили импортозамещение соцсетей.
- В Татарстане не хватает специализированного сельскохозяйственного оборудования.
- Ново-Савиновский суд Казани рассмотрит дело 21-летней Анастасии Алиевой. По версии силовиков, она села за руль без прав и после приема наркотиков, а в результате погиб человек. Вину обвиняемая полностью признала.
- Более 79% работающих казанцев негативно относятся к зарплатам в конверте.
- В Татарстане выпустили первый мультфильм на татарском языке, созданный с помощью нейросети. Проект под названием «Шаян Галим» (6+) был разработан студией «Шаян мультфильм» на базе одноименного телеканала.
- В Татарстане увеличился спрос на автокредиты в 3,5 раза по итогам двух месяцев.
- Около 100 делегатов из 50 стран — Албании, Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеш, Беларуси, Бенина, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Брунея, Венгрии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Джибути, Египта, Италии, Ирана, Индии, Иордании, Испании, Кыргызстана, Китая, Малайзии, Марокко, Нигерии, ОАЭ, Пакистана, Перу, России, Саудовской Аравии, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Чехии, Чада, Швеции и Шри-Ланки — прибыли в столицу Татарстана. Сегодня на железнодорожном вокзале Казани их приветствовал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
- В Казани началось возведение еще одного общеобразовательного учреждения — на этот раз в жилом комплексе «Весна-2». Школа станет одним из трех образовательных учреждений, строительство которых будет завершено к 1 сентября.
- В Татарстане утвердили план мероприятий по проведению Дня родного языка и Дня русского языка. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РТ. Календарный план охватывает март — начало сентября 2024 года и включает 51 мероприятие онлайн- и офлайн-формата.
- В Казани начались работы по благоустройству сквера имени Владимира Котельникова — одного из основоположников советской секретной радиотелефонной связи. Планируется, что все работы завершатся уже этим летом.
- Татарстан вошел в тройку лидеров по вводу жилья в Поволжье при участии ДОМ.РФ как оператора госпрограмм поддержки, запущенных по поручению президента России.
- Как отметила сегодня заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, в молодежном правительстве Татарстана идет набор 10 профильных советников. Каждый из советников будет закреплен за определенным органом исполнительной власти.
- В Казани приступили к замене 42 информационных табло на остановках общественного транспорта. Сегодня монтаж оборудования проводится на остановках «Ул. Халитова». В ближайшее время новое табло установят на остановках «Площадь Тукая», «Колхозный рынок» и «Автовокзал».
- В Татарстане впервые ищут куратора для продвижения родного языка в молодежной среде.
- В полицию обратились пять жителей Набережных Челнов с заявлениями о краже их автомобилей. Три из пяти похищенных машин были неисправны и занесены снегом, но это не помешало злоумышленникам угнать их с помощью троса и отбуксировать в соседнюю республику для сдачи в пункт приема металла.
- На Татарстанских элеваторах хранится незадействованное зерно на 12 млрд рублей.
- В Авиастроительном районе Казани проведут капремонт канализационного коллектора за 7,5 млн рублей.
- «Реальное время» выяснило, что больше половины жителей Татарстана любят смотреть российские сериалы. В последнее время отечественная киноиндустрия значительно улучшила качество выпускаемой продукции. Однако среди опрошенных были и те, кто не разделяет точку зрения большинства и в принципе не интересуется российскими сериалами.
- В Татарстане в 2024 году фермеры хотят уменьшить посевные площади.
- Казус «Серебряного озера»: как лендлорды из Лаишево заблокировали программу догазификации Владимира Путина.
- Жители Вахитовского района Казани остались без воды из-за аварии на водопроводе.
- Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев обратился в жителям республики в преддверии президентских выборов.
- В Татарстане более 185 тонн электронного оборудования собрали по программе утилизации.
- Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи отправятся в 30 городов России.
- Задержанный под Казанью груз смеси тротила и гексогена весом 8,8 кг предназначался для подрыва моста на Транссибирской магистрали.
- С 4 мая из столицы Бурятии в Казань будут осуществляться прямые авиарейсы. Об этом сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
- В Татарстане за сутки полицейские приняли шесть заявлений о кражах денег с банковских карт.
- В Казани в поселке Мирный жители остались без воды из-за аварии на водопроводе.
- В мэрии Казани нет программы капремонта дороги на ул. Амирхана Еники.
- Жительница Зеленодольска стала жертвой мошенников и лишилась более 2 миллионов рублей.
Ключевые события 749-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили контратаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
- Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях.
- Потери противника составили до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП «Bradley» производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и САУ «Нона».
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 56-й мотопехотной, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовых, 17-й танковой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, орудие Д-20, три гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», склад с боеприпасами.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.
- Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Кирово и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей.
- Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и орудие М119 производства США.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.
- Также отражена контратака формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортера и два пикапа.
- Противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степовое Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Тягинка Херсонской области.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение зенитному ракетному комплексу «Patriot» на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной техники ВСУ в 129-ти районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО «Град», а также три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15362 беспилотных летательных аппарата, 485 зенитных ракетных комплексов, 15464 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19709 единиц специальной военной автомобильной техники.
Нафиса МиннехузинаОбщество
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