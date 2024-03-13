В Казань прибыли делегаты региональной программы фестиваля молодежи

Около 100 делегатов из 50 стран — Албании, Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеш, Беларуси, Бенина, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Брунея, Венгрии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Джибути, Египта, Италии, Ирана, Индии, Иордании, Испании, Кыргызстана, Китая, Малайзии, Марокко, Нигерии, ОАЭ, Пакистана, Перу, России, Саудовской Аравии, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Чехии, Чада, Швеции и Шри-Ланки — прибыли в столицу Татарстана. Сегодня на железнодорожном вокзале Казани их приветствовал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В рамках региональной программы иностранные делегаты посетят Казань, Иннополис, экстрим-парк «УРАМ», Казанский федеральный университет, Национальную библиотеку, логистические центры маркетплейсов и ИТ-парк им. Башира Рамеева. Они также примут участие в гала-концерте этнокультурного фестиваля «Творчество мира и согласия» — «Иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә» и встретятся с раисом РТ Рустамом Миннихановым и министром по делам молодежи РТ Ринатом Садыковым.

Напомним, что с 1 по 7 марта в Сириусе прошел Всемирный фестиваль молодежи. Его организовали в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Сразу после основной программы 2 000 молодых иностранцев отправились в путешествие по России. Региональная программа ВФМ-2024 пройдет в 30 городах страны, в том числе и в Татарстане.

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