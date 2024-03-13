В Татарстане в 2024 году фермеры хотят уменьшить посевные площади

Фото: Шакирова Галия

Как рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров, при реализации зерна из собственных зернохранилищ сельхозпроизводители сталкиваются с трудностями — качеством зерна, перемещением и логистикой.

По словам председателя ассоциации, в условиях, когда возникают трудности с самостоятельной переработкой зерна, сельхозпроизводители задумываются об уменьшении посевных площадей, а также замене на маржинальные культуры.

— Мы помним горькие годы, когда, говоря о маржинальных культурах, начали засевать подсолнечник, но переработчики снижали закупочные цены. С гречкой и с рапсом мы так пролетали, — отметил Байтемиров.

Он подчеркнул, что регулирующую функцию должно взять на себя государство. В данный момент государственные субсидии неэффективны, так как зерно просто хранится.

— Решать и предлагать меры реализации зерна, нормы в данном случае должно государство. Рустам Нургалиевич уже говорил, что зерна для реализации у нас уже 1,2 млн тонн. На это количество необходимо в зимний период обратить внимание, переработать, — отметил Байтемиров.

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