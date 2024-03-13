В Авиастроительном районе Казани проведут капремонт канализационного коллектора за 7,5 млн рублей

В Казани на территории Авиастроительного района проведут капитальный ремонт аварийных участков сетей «Водоканала». На реконструкцию выделили почти 8 миллионов рублей.

«Реальное время» выяснило, что капитальный ремонт участка канализационного коллектора проведут по улице Химической/Тэцевской за 7 529 167 рублей. Работы будут проводиться на коммуникациях от улицы Гудованцева и Болотникова до КНС «Верхняя».



Напомним, что в 2024-м казанский «Водоканал» собирается реконструировать 12,5 километра водопроводных сетей и 1,4 километра канализационных. Кроме того, в его планы входит перекладка 18,6 километра водопроводных сетей диаметром от 160 до 800 миллиметров на сумму 1,1 миллиарда рублей. Также казанский «Водоканал» уже оплатил капитальный ремонт на пересечении улиц Ямашева и Короленко за 23,3 млн рублей. На капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора на пересечении улиц Крутовской и Тихорецкой в Казани выделили 6,8 миллиона рублей.

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Нафиса Миннехузина