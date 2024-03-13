Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи отправятся в 30 городов России

Иностранные делегаты Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи с 1 по 7 марта, посетят 30 российских городов. В их числе — столица Татарстана. Об этом рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков в эфире ГТРК «Татарстан».

С 13 по 16 марта Казань примет около 100 делегатов из 55 стран мира. Для них подготовили программу, которая включает знакомство с промышленным потенциалом республики и ее университетами, а также экскурсии по достопримечательностям города. Кроме того, гости фестиваля встретятся с лидерами Татарстана.

В фестивале участвовали более 20 тысяч человек из 190 стран, в том числе 225 татарстанцев.

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Нафиса Миннехузина